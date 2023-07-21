Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 8 kişi yaralandı

Muş-Bingöl karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştı. 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 8 kişi yaralandı

uş-Bingöl karayolunun 10 kilometresinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslar, yaralıları Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan bebek, hastanede yapılan müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza alanında trafiğin kontrollü geçişini sağlamak için gerekli önlemleri aldı.

Kazada kafa kafaya çarpışan arabalar ise kullanılamaz hale gelerek çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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