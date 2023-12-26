Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda Kayatepe Köyü yakınlarında, Yusuf Pamukçu idaresindeki araç ile Muhlis Nuroğlu idaresindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerden Yusuf Pamukçu (60), Muhlis Nuroğlu (36) ve araçlarda bulunan Makbule Pamukçu (54), Muhammed Furkan Baştürk (2), Hiranur Baştürk (10) ve Gönül Baştürk (44), yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonrası yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 54 yaşındaki Makbule Pamukçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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