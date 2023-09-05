Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Samsun’da yol bakım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği viyadükte hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde yol bakım çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Ankara-Samsun karayolu Boğaziçi Viyadüğü'nde saat 11.00 sıralarında, Ankara istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Alper Korkmaz (23) idaresindeki 19 ACJ 190 plakalı otomobil, karşı yönden
gelen Hasan Özkılıç’ın (42) kullandığı 55 E 2321 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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Kazada savrulan araçlar viyadük korkuluklarına çarparak durdu. Kazada sürücüler Alper Korkmaz ve Hasan Özkılıç ile araçlarda bulunan Orhun Müdderisoğlu (23), Hüseyin Gülaçtı (35) ve Salim İleri (39) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yol uzun süre trafiğe kapanırken, ulaşım Ankara-Samsun karayolu servis yolundan sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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