Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı

Züleyha Öncü
Aziz Yıldırım'a desteğini açıkladı
Zonguldak Fenerbahçeliler Derneği seçimde Aziz Yıldırım'a destek olma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig’de dolu dizgin başlanılan sezonun bitimine 2 hafta kala Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de umutlar yıkıldı.

Bu hafta 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğu resmen ezeli rakibine kaptıracak.

Şampiyonluk hayalleri iyice mucizelere kalan Fenerbahçe camiasında bir kısım üyeler tepkisini sandıkta göstermek üzere bekleyişe geçti.

30-31 Mayıs’ta yapılacak olan ve Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın yarışacağı seçimlerde delegeler tarafını belli etmeye başladı.

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Kıran kırana geçmesi beklenen seçim öncesi Zonguldak Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Turgut Papila Aziz Yıldırım’a desteğini duyurdu.

Aziz Yıldırım için “efsane başkanımız” diyen Papila derneğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak, olağan seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan efsane başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleme kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

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Papila’nın bu kararına kullanıcılardan büyük destek geldi.

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