Tek nefeste dev poşet şişirme deneyiyle öğrencilerin hayranlığını kazandı

Çin'de bir fizik öğretmeni, sınıfında yaptığı etkileyici bir deneyle öğrencilerinin gönlünü fethetti. Öğretmen, tek nefeste büyük bir poşeti nasıl şişirebileceğini göstererek öğrencilerine bilimin eğlenceli ve pratik yanlarını tanıttı. Bu ilginç anlar, bir öğrenci tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral hale geldi.

Deney, öğretmenin öğrencilerine Bernoulli prensibini öğretmek için kullandığı yaratıcı bir yöntemdi. Tek nefeste poşeti şişirerek, havanın hareketi ve basınç arasındaki ilişkiyi canlı bir şekilde gösterdi.