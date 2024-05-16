Tek nefeste dev poşet şişirme deneyiyle öğrencilerin hayranlığını kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Tek nefeste dev poşet şişirme deneyiyle öğrencilerin hayranlığını kazandı
Çinli bir fizik öğretmeni, öğrencilerine tek nefeste bir poşeti nasıl şişireceklerini gösterdi. Bu etkileyici deney, bir öğrenci tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı ve öğretmenin bilimsel becerileri öğrencilerinin büyük beğenisini kazandı.

Çin'de bir fizik öğretmeni, sınıfında yaptığı etkileyici bir deneyle öğrencilerinin gönlünü fethetti. Öğretmen, tek nefeste büyük bir poşeti nasıl şişirebileceğini göstererek öğrencilerine bilimin eğlenceli ve pratik yanlarını tanıttı. Bu ilginç anlar, bir öğrenci tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral hale geldi.

Deney, öğretmenin öğrencilerine Bernoulli prensibini öğretmek için kullandığı yaratıcı bir yöntemdi. Tek nefeste poşeti şişirerek, havanın hareketi ve basınç arasındaki ilişkiyi canlı bir şekilde gösterdi.

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