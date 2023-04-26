Hafif ticari araç taklalar attı: 2 ağır yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Hurdaya dönen araçta iki kişi ağır yaralandı.

Hafif ticari araç taklalar attı: 2 ağır yaralı

İHA

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan O.A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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