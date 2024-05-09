Dortmund Real Madrid finalinde hayrete düşüren detayı

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Dortmund Real Madrid finalinde hayrete düşüren detayı
Borussia Dortmund Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nde inanılmaz bir detay ortaya çıktı.

Alman ekibi Borussia Dortmund, geçen yazın transfer döneminde Jude Bellingham’ı 103 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e satmıştı.

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Şimdi, İngiliz yıldızın yeni takımı Real Madrid, 1 Haziran’da Wembley Stadyumu’nda oynanacak büyük finalde eski takımı Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Finaldeki mücadele sadece saha içinde değil, aynı zamanda mali tablolar üzerinde de etkili olacak.

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Real Madrid kupayı kaldırırsa, Dortmund’a Bellingham için 25 milyon Euro bonus ödemesi yapacak. Borussia Dortmund şampiyon olursa, Real Madrid'den kazanacağı 25 milyon Euro yerine bu kez UEFA’dan 20 milyon Euro ödül alacak.

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11 yıl önce Wembley’de final kaybeden Dortmund 1997’den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın peşinde. 14 kez bu kupayı müzesine götüren Real Madrid, rekoru daha da ileri taşımak istiyor.

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