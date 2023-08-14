Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kaza Kahta ilçesine bağlı Yolaltı (Pustin) Köyü yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. yönetimindeki 16 ABN 676 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.A. ve R.A. yaralandı.

aw008312-03.jpgYaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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