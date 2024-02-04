Hafif ticari araç, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde D-400 Karayolu üzerinde seyir halinde olan Emrecan Gökmen idaresindeki hafif ticari araç, Şantiye Mevkiinde bulunan sebze ve meyve deposundan yük alıp karayoluna çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen TIR’a arkadan çarptı.

Korkunç kaza sonucu orta refüje savrulan otomobil adeta hurda yığına döndü.

Aracın sürücüsü Emrecan Gökmen yaralanırken, yolcu konumunda bulunan Ahmet İlker Karateke ise yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Karakete'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle saatlerce ulaşıma kapanan D-400 Karayolu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.