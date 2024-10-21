Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Tunceli-Elazığ kara yolunun 15’inci kilometresinde, Ahmet Yesevi Viyadüğü mevkiinde meydana gelen kazada, 62 AH 816 plakalı hafif ticari araç ile 07 NB 207 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Tunceli-Elazığ karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.