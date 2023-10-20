Unutkanlığı yok eden besinler belli oldu. Hafızayı dipçik gibi yapıyor

Editör: Ali Öncü

Unutkanlık, çeşitli sebeplerle ve farklı düzeylerde ortaya çıkabilen bir durumdur. Yaş ilerledikçe unutkanlık artma eğilimindedir. Fakat doğru beslenme alışkanlıkları ile hafızayı güçlendirmek olasıdır. Hafızayı güçlendiren besinler nelerdir?

Yağlı balıklar: Somon, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar, beyin sağlığına ve hafızaya faydalı olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir.

Yapraklı yeşillikler: Ispanak, pazı ve lahana gibi yapraklı yeşillikler, beyin fonksiyonlarını koruyan folik asit, beta-karoten ve C vitamini gibi besin öğeleri içerir.

Kuruyemişler ve tohumlar: Ceviz, badem, chia tohumu gibi kuruyemişler ve tohumlar, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve E vitamini içerir. Bunlar da beyin sağlığına ve hafızaya katkıda bulunur.

Yumurta: Yumurtalar, kolin adlı bir besin maddesi kaynağıdır. Kolin, hafızayı ve öğrenmeyi destekler.

Baklagiller: Fasulye, mercimek, nohut gibi baklagiller, lif, protein ve folik asit içerir. Bu besinler de beyin fonksiyonlarını destekler.

Sarı meyve ve sebzeler: Portakal, mango, havuç gibi sarı meyve ve sebzeler, beyin sağlığını koruyan beta-karoten açısından zengindir.