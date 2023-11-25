Hafızayı ikiye katlayan besinler açıklandı

Hafızanızı güçlendirmek için hangi besinleri tüketilmesi gerektiğini uzmanı açıkladı.

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Hafızayı ikiye katlayan besinler açıklandı

Hafızanızı güçlendirmek için hangi besinleri tüketmeniz gerektiğini biliyor musunuz

Uzmanı, hafızayı ikiye katlayan besinleri şöyle sıraladı:

Yer fıstığı: Beynin iletim servisini destekleyen kolin açısından zengin bir besindir. Ayrıca iyi yağların depolanmasına ve unutkanlığın önlenmesine yardımcı olur. Günde 1 avuç kadar yeterlidir.

Ananas: Antioksidan, C vitamini, mineraller ve su dengesi sağlayan bir meyvedir. Hafızayı güçlendiren bir lif kaynağıdır. Günde 2 dilim tüketebilirsiniz.

Kara üzüm: Kan yapıcı, demir sağlayıcı ve hafıza kuvvetlendirici bir besindir. Hafızanın açılması için gerekli olan tüm mineralleri içerir. Günde 1 avuç kadar yiyebilirsiniz.

Yumurta: Anne sütüne eş değer proteini ile beynin gelişmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için çok önemli bir besindir. Yeni beyin hücresi üretimine ve nörotransmitter dengesine etki eder. Her sabah 1 adet tüketebilirsiniz.

Orman meyveleri: Kırmızı-maviye dönük orman meyveleri, beyinde yeni bağlantı yollarını destekler. Özellikle yaban mersini, beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşan polifenol içerir.

Ceviz ve balık: Omega 3-6 yağ asitlerini içeren bu besinler, hafızayı güçlendirmek ve beynin çalışmasını kuvvetlendirmek için çok faydalıdır.

Ceviz, unutkanlık ve hafıza kaybına birebirdir. Balık ise omega yağları açısından zengin ve iyi bir protein kaynağıdır. Haftada en az 2-3 defa balık, günde 3-4 adet ceviz tüketilmelidir.

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