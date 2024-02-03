Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanlığı’ndan ayrılmasının ardından Hafize Gaye Erkan’ın hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir? Hafize Gaye Erkan kaç yaşında nereli?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevinden affını istediğini açıklamıştı.

Hafize Gaye Erkan sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında doğmuştur.

İstanbul Erkek Lisesi'nde ikinci olarak tamamladığı eğitimini takiben, Türkiye'nin 26. sırasından girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünü rekor bir puanla birincilikle tamamlamıştır.

Lisans eğitiminden sonra, birçok ünlü üniversiteden burs teklifi alan Hafize Gaye Erkan, Princeton Üniversitesi'nde doktora eğitimine başlamış ve bu süreci üniversitenin tarihine geçecek şekilde bir yılda tamamlamıştır.

Eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, 2005 yılında Goldman Sachs'ta kariyerine başlayan Erkan, burada 9 yıl süresince görev yapmış ve daha sonra First Republic Bank'a geçiş yapmıştır. 2014 yılında bu bankada göreve başladıktan sonra, 2017 yılında başkanlık görevine yükselerek dikkat çeken bir başarı elde etmiştir.

ABD'deki kariyerindeki hızlı yükselişiyle "Müthiş Türk Kızı" olarak anılmaya başlayan Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak atanmış ve bu görevle Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan unvanını kazanmıştır. Ancak, 2 Şubat 2024 tarihinde affını isteyerek görevinden ayrılmıştır.