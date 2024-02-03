Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'ndaki değişikliğe flaş yorum. "Borsacılar özellikle okusun" diyerek açıkladı

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Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'ndaki değişikliğe flaş yorum. "Borsacılar özellikle okusun" diyerek açıkladı
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ayrılmasının ardından 'özellikle borsacı hesaplar okusun' diyerek değerlendirmelerini okuyucularıyla paylaştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ayrılması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş, değerlendirmelerinde önemli noktalara dikkat çekti.

Yazısına "Özellikle borsacı hesapların okuması lazım” diyerek başlayan Demirtaş, Yeni Merkez Bankası Başkan ataması ile ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı,

1) Borsacı hesaplar, Hafize hanımın görevden alınmasının kötü olacağını düşündüler. Ortalığı ayağa kaldırdılar. Hayır öyle olmayacak.

2) Hafize hanım ile ilgili iddialar kurumun ciddiyeti açısından risk idi. Görevden alınması piyasalar için olumludur. Bu Naci Ağbal meselesi ile aynı değildir.

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"BEN ŞAHSEN MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLARAK CEVDET AKÇAY'I İSTEMİŞTİM"

3) Ben şahsen Cevdet Akçay’ı istemiştim. Çünkü çok kötü başka bir tercihten korkmuştum. Ancak Fatih Karahan da gayet eğitimli ve liyakatli bir isim.

4) Bundan sonra önemli olan Merkez Bankasının SIKI para politikasına hız kesmeden devam etmesi.

5) Merkez Bankası görevini yaptıktan sonra iş Mali Politikaya düşüyor. Ekonomi bakanının söylediği Devletin ve siyasetçilerin tasarruf yapması şart.

6) Uzun vadeli iyileşme için de yıllardır söyleye söyleye dilimizde tüy biten yapısal reformlar şart.

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"HAFİZE HANIM AYRILINCA BORSA ETKİLENMEZ, NASIL GİDECEKTİYSE ÖYLE GİDER"

7) Hafize hanımın ayrılmasının Borsa için kötü olacağını düşünüp, konu hakkında eğitimleri olmadığı için de PANİK olup oraya buraya saldıran kişiler mahçup olmuşlardır umarım. Hafize hanım ayrılınca Borsa etkilenmez, nasıl gidecektiyse öyle gider. Yani Çıkacaktıysa çıkar, Düşecektiyse düşer. Ortalığı ayağa kaldırmanın gereği yoktu ama Borsa hesapları 2-3 hafta önce çıldırmıştı.

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8) Yeni Başkanın ortodoks politikaya devam edeceğini düşünüyor ve umuyorum.

9) Cevdet Akçay’ın birikiminden de bankanın yararlanmaya devam edeceğini umuyorum. Yabancı yatırımcının çekilmesi açısından bu çok önemli.

Fatih Karahan atamasının Türkiye için olumlu olmasını dilediğini söyleyen Demirtaş, Yapısal reformların yapılmasını ve bu ekonomik krizden biran önce çıkılmasını Türkiye için dilediğini söyleyerek değerlendirmelerini tamamladı.

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