Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 2 kişi öldü

Balıkesir'in Marmara Adası’nda moloz dökümü sırasında uçuruma devrilen hafriyat kamyonundaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi: 2 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.00 sıralarında Marmara Adası Belediyesine bağlı Çınarlı Mahallesi Bedalan mevkisinde meydana geldi.

Maden firmasında çalışan Rahim Tandır yönetimindeki hafriyat kamyonu, moloz dökümü sırasında kayarak metrelerce sürüklenip uçuruma devrildi.

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Sürücü Tandır ile kamyonda bulunan Avni Baki araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan Rahim Tandır ve Avni Baki'nin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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