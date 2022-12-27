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Türkiye’de bir ilk. Haftada sadece 4 gün mesai

Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Fabrika haftada 4 gün mesai uygulamasına geçiyor. Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, "3 ay süre ile haftada 4 gün mesai sistemini deneyerek iş dünyasına örnek olacağız" dedi

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:24
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Haftada sadece 4 gün mesai. Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk. Haftada sadece 4 gün mesai
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Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye’de ilk kez kurumsal bir şirket tarafından haftada 4 gün mesai uygulamasını hayata geçiriyor.

ekonomim.com'da yer alan habere göre ,Son yıllarda, pandemi ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hemen hemen tüm sektörlerde farklı çalışma uygulamalarının araştırılmaya ve hayata geçirilmeye başlandığına işaret eden Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, “Yapılan araştırmalara göre, iş yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yeni çalışma sistemleri, çalışanların memnuniyeti üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra, üretkenliği ve verimliliği de önemli ölçüde artırdı.

Avrupa’da birçok ülke, esnek çalışma seçenekleri ile hem çalışan memnuniyetinde, hem de iş sonuçlarında oldukça olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu. Biz de bu kapsamda, 3 ay süre ile haftada 4 gün mesai sistemini deneyerek iş dünyasına örnek olacağız. 1450 çalışanımızdan fazla mesai ücreti almayan yaklaşık 200 çalışanımıza uyarlanacak uygulamamız sonrası sonuçları duyuracağız. Uygulama kapsamındaki çalışanlarımızın performansını iş sonuçları ve hedeflere göre ölçeceğiz. Aksa, aidiyet duygusu yüksek, yıllardır iş odaklı performans düzenine alışık bir çalışan yapısına sahip. Dolayısıyla, 50 yıllık köklü geçmişiyle de bu uygulamayı en iyi şekilde hayata geçirecek şirketlerin başında geliyor” dedi.

200 ÇALIŞAN HAFTADA 4 GÜN MESAİ YAPACAK

1 Ocak- 31 Mart 2023 tarihleri arasında uygulamanın yürütüleceği bilgisini paylaşan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, “İşlerinin gerektirdiği sürelerde fazla çalışma yapan ve mesai ücreti almayan çalışanlarımız, görev ve sorumluluklarını eksiksiz yaptıkları, hedeflerini tam olarak gerçekleştirdikleri sürece haftada 4 gün çalışma yapabilecekler. Yapılacak pilot uygulamanın iş sonuçlarımızın kalitesini artırarak katkı sağlayacağına inanıyoruz.Ayrıca süregelen haftada 2 gün evden çalışma sistemimiz de devam edecek“ diye konuştu.

Tüm dünyada haftada 5 gün olan mesai süresini azaltmak üzerine uygulamalar başlatan şirketlerin sayısı artıyor. Şimdiye kadar İngiltere, Belçika, ABD, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada'da haftada dört gün mesai uygulamaları bazı şirketlerce deneniyor. Araştırmalar, 4 gün mesai sisteminin üretkenliği ve refahı artırmanın yanı sıra, şirketlerin enerji maliyetlerini de önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor.

 

 

 

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Vatandaş
27.12.2022 11:35
Tekstil sektörü alarm veriyor. Döviz baskılandı, girdi maliyetleri çok arttığı için yurtdışından sipariş alınamıyor. Zaten 2-3 haftadan beri nerdeyse tüm kumaş ve iplik fabrikaları Salı-Cuma çalışıyor  
 
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