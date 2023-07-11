Haftalarca süren depremlerin ardından yanardağ patladı

İzlanda'da haftalar boyu süren depremlerin ardından Reykjavik'teki bir yanardağ aktif hale geldi.

Haftalarca süren depremlerin ardından yanardağ patladı

Editör: Özge Ceren Çimen

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in güneyindeki volkanik bir patlama, geniş lav alanları, volkanları ve jeotermal faaliyetleriyle bilinen bir bölgeye duman bulutları gönderdi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), küçük olarak nitelendirdiği patlamanın Pazartesi günü İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda başladığını, ancak hiç kül salmadığını ve şimdiye kadar ülkenin Keflavik Havalimanı'nda herhangi bir aksama bildirilmediğini açıkladı.

IMO, Litli Hrútur dağının yamaçlarında 200 metre (656 fit) uzunluğunda bir çatlak olduğunu ve buradan lavların çıktığını belirtti.

Bilim adamları, son haftalarda yüzlerce küçük depremin tespit edilmesinin ardından olası patlamalar konusunda uyarıda bulunmuştu.

screenshot-9.png

screenshot-11.png

screenshot-10.png

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Fatih Altaylı'dan zam yağmuruna olay yorum... Açtı ağzını yumdu gözünü Güncel
Fatih Altaylı'dan zam yağmuruna olay yorum... Açtı ağzını yumdu gözünü
8 yıllık aşk bitti. Eski futbolcu soluğu tatilde aldı Magazin
8 yıllık aşk bitti. Eski futbolcu soluğu tatilde aldı
Mesut Özil'e iyi Arda Güler'e mi kötü Spor
Mesut Özil'e iyi Arda Güler'e mi kötü
Pochettino gözünü yıldızlara dikti Spor
Pochettino gözünü yıldızlara dikti
Atatürk’e ayak uydurulamayınca çağın taleplerini yakalayamadık Güncel
Atatürk’e ayak uydurulamayınca çağın taleplerini yakalayamadık
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil uçurumdan denize düştü Güncel
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil uçurumdan denize düştü