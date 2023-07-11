Haftalarca süren depremlerin ardından yanardağ patladı

Editör: Özge Ceren Çimen

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in güneyindeki volkanik bir patlama, geniş lav alanları, volkanları ve jeotermal faaliyetleriyle bilinen bir bölgeye duman bulutları gönderdi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), küçük olarak nitelendirdiği patlamanın Pazartesi günü İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda başladığını, ancak hiç kül salmadığını ve şimdiye kadar ülkenin Keflavik Havalimanı'nda herhangi bir aksama bildirilmediğini açıkladı.

IMO, Litli Hrútur dağının yamaçlarında 200 metre (656 fit) uzunluğunda bir çatlak olduğunu ve buradan lavların çıktığını belirtti.

Bilim adamları, son haftalarda yüzlerce küçük depremin tespit edilmesinin ardından olası patlamalar konusunda uyarıda bulunmuştu.