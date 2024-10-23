Hain saldırıda şehit olanların meslekleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: sabah
Hain saldırıda şehit olanların meslekleri belli oldu

Terör örgütü PKK'nın TUSAŞ'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin meslekleri belli oldu.

Ankara'da Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisi önünde terör saldırısı gerçekleşti.

PKK'lı teröristler, gasp ettikleri bir taksi ile TUSAŞ'ın akademi girişine geldi.

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Teröristlerin hain saldırısında hayatlarını kaybedenlerin meslekleri açıklandı.

MESLEKLER ÖĞRENİLDİ

Teröristlerin şehit ettiği vatandaşların meslekleri öğrenildi.

İki teknisyen

Mühendis

Güvenlik

Gasp ettikleri taksici

TAKSİCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Teröristlerin taksici şehit ettiği taksicinin isminin Murat Aslan olduğu öğrenildi. Aslan, Kazan Arslan Taksi durağında çalışıyordu. Taksi durağı TUSAŞ'ın tesisinin 12 kilometre ötesindeydi.

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Teröristler, 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü verip TUSAŞ'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 kardeşin işlettiği Kazan Arslan Taksi durağına geldi.

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Teröristler, şehir merkezine gitmek istediklerini söyledi.

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Erkek terörist Murat Arslan'ın yanına kadın terörist ise arka koltuğa oturdu. Kadın terörist tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförü Arslan'ı şehit etti.

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Arslan'ı arka koltuğa yatıran erkek terörist direksiyon başına geçerek yola devam etti. Kazan Arslan Taksi durağı, üç kardeş tarafından işletiliyordu.

Teröristlerin el ele gelip çift görünümü verdiği öğrenildi.

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