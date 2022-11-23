Japonlar Almanları kendi silahıyla vurmuş

Galibiyet gollerini atan isimlerin Almanya Ligi'nde forma giymesi hatırlatılan Moriyasu, "Birçok futbolcu yeteneklerini geliştirmek için Almanya'ya gitti ve bugün bunu gösterdiler. Almanya'da Japon futbolunun gelişimine katkıda bulunan çok sayıda harika insan ve oyuncu var. Almanya'dan futbol hakkında öğrenmeye devam etmek istiyoruz. Futbolumuzun geleceği bu olacak" ifadelerini kullandı.

Almanya karşısında savunmaya daha fazla odaklanmaları gerektiğini bildiklerini söyleyen Hajime Moriyasu, "Bu yüzden sistemi değiştirdim. Futbolcular da, nasıl oynamaları gerektiğini hemen anladılar" diye konuştu.

2-1 kazandıkları maç için, "Bu büyük bir sürpriz. Suudi Arabistan'ın, Arjantin karşısında aldığı galibiyeti gördük. Asya ülkeleri futbolda küresel standartlara ulaşıyor" diyen 54 yaşındaki teknik adam, son olarak, "Büyük bir galibiyeti kutladık ama turnuva devam ediyor. Bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" sözlerini kullandı.