23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Japonlar Almanları kendi silahıyla vurmuş

Japonlar Almanları kendi silahıyla vurmuş

Dünya Kupası'nın E Grubu'nun ilk maçında büyük bir sürpriz yaparak Almanya'yı 2-1 mağlup eden Japonya'da teknik direktör Hajime Moriyasu, karşılaşma sonrası önemli açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 20:27
Takip Et

Hajime Moriyasu, tarihi Almanya galibiyetinin şifrelerini verdi

Japonlar Almanları kendi silahıyla vurmuş
+
Aa
-

Galibiyet gollerini atan isimlerin Almanya Ligi'nde forma giymesi hatırlatılan Moriyasu, "Birçok futbolcu yeteneklerini geliştirmek için Almanya'ya gitti ve bugün bunu gösterdiler. Almanya'da Japon futbolunun gelişimine katkıda bulunan çok sayıda harika insan ve oyuncu var. Almanya'dan futbol hakkında öğrenmeye devam etmek istiyoruz. Futbolumuzun geleceği bu olacak" ifadelerini kullandı.
Almanya karşısında savunmaya daha fazla odaklanmaları gerektiğini bildiklerini söyleyen Hajime Moriyasu, "Bu yüzden sistemi değiştirdim. Futbolcular da, nasıl oynamaları gerektiğini hemen anladılar" diye konuştu.

2-1 kazandıkları maç için, "Bu büyük bir sürpriz. Suudi Arabistan'ın, Arjantin karşısında aldığı galibiyeti gördük. Asya ülkeleri futbolda küresel standartlara ulaşıyor" diyen 54 yaşındaki teknik adam, son olarak, "Büyük bir galibiyeti kutladık ama turnuva devam ediyor. Bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" sözlerini kullandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
1
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
2
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
3
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
5
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
6
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son Dakika... Kilis Öncüpınar sınır bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son Dakika... Kilis Öncüpınar sınır bölgesine roketli saldırı
﻿Son Dakika... Kilis Öncüpınar sınır bölgesine roketli saldırı
﻿Polis Akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
﻿Polis Akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
﻿Polis Akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
﻿Türkiye ile Küba arasında 6 anlaşma imzalandı
﻿Türkiye ile Küba arasında 6 anlaşma imzalandı
﻿Türkiye ile Küba arasında 6 anlaşma imzalandı
﻿Mezbahaneden kaçtı ortalığı birbirine kattı
﻿Mezbahaneden kaçtı ortalığı birbirine kattı
﻿Mezbahaneden kaçtı ortalığı birbirine kattı
﻿Kayıp olarak aranan şahıs asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu
﻿Kayıp olarak aranan şahıs asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu
﻿Kayıp olarak aranan şahıs asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.