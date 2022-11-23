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Japon mucizesi İlkay'dan sonra Almanya'yı dağıttı

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Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 18:06
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Japon mucizesi: İlkay çıkınca Almanya'yı un ufak etti

Japon mucizesi İlkay'dan sonra Almanya'yı dağıttı
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Ne zaman Almanya Milli Takımı'nın bir maçını izlesem aklıma İngiliz futbol efsanesi Garry Lineker'ın o meşhur sözü geliyor:

“Futbol basit bir oyundur. 22 kişi 90 dakika bir topu kovalar ve sonunda hep Almanlar kazanır.”

Lineker'in 2018'de Almanlar'ın gruptan çıkamadığı Dünya Kupası'nda o lafını şu şekilde değiştirdiği de aklımda:

"Futbol, basit bir oyun. 22 adam 90 dakika boyunca bir topun peşinden koşar ama artık Almanlar sürekli kazanamaz. Bir önceki versiyon tarihe karıştı.”

Evet... Lineker'in ikinci söyledikleri geçerli artık.
Almanya eski Almanya gibi başlamadı bu Dünya Kupası'na da. Mutlak favori çıktıkları Japonya karşısında özellikle ikinci yarıda o eski halinden eser yoktu. Çok bilinen müthiş disiplinlerini 90 dakikaya yayma özelliklerini kaybetmişlerdi. Tam tersi; Japonların disiplini ön plandaydı.

Almanya iyi başladı maça aslında. Uzun süre de topu ayağında tuttu. İlk yarıyı da Türk asıllı İlkay Gündoğan'ın penaltı golüyle önde kapadı.

İkinci yarıya da iyi başladı gerçi. İlkay'ın direkten auta giden şutu, 70. dakikada üst üste 4 gollük şutu Japon kalecinin kurtarması Almanlar'ın daha atacağı şeklinde yorumlanırken... İki takım teknik direktörlerinin oyuncu değişiklikleri görüntüyü bir anda değiştirdi. Japonya kamikaze gibi girmeye başladı Almanya ceza alanına. Hızlı ataklar, ele avuca sığmayan oyuncularıyla Neuer'i zorlamaya başladı. İkinci yarıda oyuna giren Asano ve Doan'ın golleriyle şoke etti Almanya'yı. 

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesi kadar olmasa da bu da sürpriz aslında.

Ancak bu sonuçta iki takımın teknik direktörlerinin yaptıkları değişikliklerin önemli rol oynadığı kanısındayım ben.

Alman takımının hocası İlkay'ı neden oyundan aldı, anlayamadım. Orta sahada emniyet garantisiydi. Defans ile hücum arasındaki bağlantı anahtarıydı. Üstelik penaltıdan da olsa gol de atmıştı. Zaten onun çıkmasından sonra Almanya'nın orta sahası dağıldı.

Japonya'nın hocasının yaptığı her değişiklikse sahaya olumlu yansıdı. Zaten iki golü de ikinci yarıda giren oyuncuları attı. 

Son söz: Helal olsun Japonya, geçmiş olsun Almanya.

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