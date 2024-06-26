Hakan çaktı Türkiye coştu. Kaleci de gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakan çaktı Türkiye coştu. Kaleci de gitti

A Milli Takımımız, Çekya karşısında 1-0 öne geçti. 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu müthiş vurdu, tüm Türkiye sevinçten havalara uçtu.

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor.

Berabere kalması halinde bile grubu ikinci sırada tamamlayıp Son 16 Turu'na yükselecek olan Ay-Yıldızlı ekibimiz 51. dakikada öne geçti.

20. dakikada Barak'ın ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıya iyi başlayan Milliler, rakip kalede pozisyon üretmeye başları.

Beklediğimiz gol 51'de geldi. Kenan Yıldız'ın şutunu müthiş çıkaran kaleciden dönen topu İsmail, Hakan'a bıraktı. Kaptan da öyle bir vurdu ki, kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu.

Gol öncesi Kenan'ın sert şutunu çıkaran kaleci Stanek sakatlandı, yerini Kovar'a bırakmak zorunda kaldı.

1-0 öne geçen Türkiye iyice rahatladı. Bu sonuç bizi EURO 2024'te Son 16 Turu'na taşıyacak. Rakibimiz Avusturya olacak.

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