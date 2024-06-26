Milli Takım'a bir kötü haber daha

A Milli Takımımız, Çekya karşısında 66. dakikada büyük şok yaşadı. 10 kişi oynayan rakibi karşısında 1-0 önde oynayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, 66. dakikada beraberlik golüne engel olamadı.

Bu pozisyonda kalecimiz Mert'e açık bir faul yapılmasına rağmen Rumen hakem Istvan Kovacs oyunu devam ettirdi ve Soucek ile skor 1-1 oldu.

Oyuncularımız uzun süre hakem Istvan Kovacs'a faul itirazında bulundu. Rumen hakem de Hakan Çalhanoğlu'na sarı kart gösterdi. Hakan böylece cezalı duruma düştü. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Son 16 Turu'na kalmamız halinde Avusturya karşısında takımımızdaki yerini alamayacak.

Rumen hakem Istvan Kovacs ayrıca kulübedeki Uğurcan Çakır'a da koşarak gelip sarı kart çıkardı.

Son dakikalarda Samet Akaydin da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. O da Avusturya mücadelesinde forma giyemeyecek.