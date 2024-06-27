Hakan Çalhanoğlu babasından duyduğu sözlere dayanamadı

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Hakan Çalhanoğlu babasından duyduğu sözlere dayanamadı

Çek Cumhuriyeti maçından sonra Hakan Çalhanoğlu tribünde kendisini izlemeye gelen babasının yanına koştu. Babası oğlu Hakan’ı tebrik ederken, kullandığı cümleler duygulandırdı. Milli Takımı’n kaptanı uzun süre babasına sarılarak öptü.

Milli Takım’da uzun süredir performansından dolayı eleştirilen Hakan Çalhanoğlu, dün takımın 1.golünü atarak hem kendisi hem de taraflarlar büyük sevinç yaşadı.

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BABASININ OLDUĞU TRİBÜNE KOŞTU

Milli Takımı’n kaptanı maç sonrası da sevincini kendisini izlemeye gelen babasıyla paylaştı.

Maçtan sonra babasının bulunduğunu tribüne koşan Çalhanoğlu, uzun süre duygu dolu anlar yaşadı.

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“BAZILARINI HEYECANLANDIRDIK”

Çalhanoğlu’nun babası ise oğluna, “Aslan oğlum, bugün burada tarih yazdın. Bazılarını heyecanlandırdık” ifadelerini kullandı.

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