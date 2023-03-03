Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş transfer açıklaması

İtalya'nın Inter takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili transfer iddiaları ortaya atılmıştı.

İngiliz basını Hakan için Premier Lig kulüplerinin istekli olduğu yazmıştı.

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Milli futbolcu şunları söyledi:

"Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak."

2017'de Bayer Leverkusen'den Milan'a 23 milyon euroya transfer olan Hakan Çalhanoğlu 4 yıl sonra Inter'e geçmişti.

29 yaşındaki yıldız bu sezon 32 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı.