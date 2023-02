İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nu bağırlarına bastı. Sampdoria Inter maçı tüyleri diken diken etti

Hani deriz ya: "Kasap et derdinde, koyun can derdinde" diye.

Bu tam da öylesine bir maç.

İnter lider Napoli'ye yaklaşmayı hedefliyor, Sampdoria ise ligden düşmemeye çalışıyor.

Gözler tabi ki, milli futbolcumuz Hakan Çalhaoğlu'ndaydı.

İnter tribünleri maç öncesi Türkiye'deki deprem faciası ile ilgili "Çalhanoğlu bizden biri" yazılı çok anlamlı bir açtılar.

Hakan da ısınmaya "Türkiye için dua et" yazılı siyah bir formayla çıktı.

Ve maç öncesi saygı duruşu halkların kardeşliğini simgeliyordu.

Hakan maç konuşmasında, "Napoli'nin ne yaptığına bakmıyorum, Sadece Sampdoria'yı yenmeye odaklanıyorum" demişti.

Öyle de yaptı.

Yine İnter'in beyniydi.

Takımı organize eden oydu.

İyi oynadı, iyi paslar verdi.

Birkaç kez de kaleyi yokladı.

Martinez ve Lukaku'yu pozisyona soktu ama onlar son vuruşlarda başarısızdı.

Sonuçta sahanın en iyisi olan Hakan'ın çabaları İnter'e yetmedi.

Milan ekibi, çok pas hatası yapıp, Sampdoria'nın sıkı savunmasını aşamayınca sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Lider Napoli Cuma günü Sassuolo'yu yenerse puan farkını 18'e çıkaracak.



