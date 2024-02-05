Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gündem oldu. 'Profesör' unvanı aldı

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Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gündem oldu. 'Profesör' unvanı aldı
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Juventus maçındaki performansıyla yine ayakta alkışlandı.

İtalya Serie A'da 23. hafta maçında derbi heyecanı yaşandı.
Milli futbolcularımızdan Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter sahasında Kenan Yıldız'ın takımı Juventus'u konuk etti.
Karşılaşmayı 1-0'lık skorla Inter kazanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun performansı maçın önüne geçti.
90 dakikayı 100 isabetli pas ile tamamlayan Hakan, yüzde 94'lük isabet oranı yakaladı.
Özellikle takım arkadaşı Di Marco’ya verdiği mükemmel pas büyük ses getirdi.
İtalya Serie A’nın resmi hesabı Hakan’ın pasının vidosunu yayınlayıp, "Profesör" başlığını attı.
Corriere dello Sport gazetesi de Hakan Çalhanoğlu’nu efsane futbolcu Andrea Pirlo’ya benzetti.
Inter’de bu sezon 27 maça çıkan Hakan 11 gol attı, 3 asist yaptı.

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