Hakan Çalhanoğlu için hainlik savunması

Tuttosport'a açıklama yapan Mirabelli, "Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olması, Milan'a sadakatsizlik olduğu anlamına gelmiyor. Milan onu kadroda tutmak için çaba göstermedi bile." dedi.

Hakan'ın Milan'dan gitmek istemediğini belirten Mirabelli, "Milan, Hakan'da yaptığı yanlışı Donnarumma ve Kessie'de de tekrarladı. Size bunu söyleyebilirim ki giden Hakan değildi. Hakan hain değil. Inter'de kazandığı ücret Milan'dakinden sadece 500 bin euro daha fazla." diye konuştu.

30 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında Milan'dan bonservissiz ayrılarak Inter'e katılmıştı.