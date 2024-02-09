Hakan Çalhanoğlu için hainlik savunması

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Hakan Çalhanoğlu için hainlik savunması
Milan'ın eski yöneticisi Massimiliano Mirabelli, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında şaşırtıcı sözler sarf etti.

Tuttosport'a açıklama yapan Mirabelli, "Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transfer olması, Milan'a sadakatsizlik olduğu anlamına gelmiyor. Milan onu kadroda tutmak için çaba göstermedi bile." dedi.

Hakan'ın Milan'dan gitmek istemediğini belirten Mirabelli, "Milan, Hakan'da yaptığı yanlışı Donnarumma ve Kessie'de de tekrarladı. Size bunu söyleyebilirim ki giden Hakan değildi. Hakan hain değil. Inter'de kazandığı ücret Milan'dakinden sadece 500 bin euro daha fazla." diye konuştu.

30 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında Milan'dan bonservissiz ayrılarak Inter'e katılmıştı.

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