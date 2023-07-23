Hakan Fidan İtalya’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kalkınma ve göç konulu Roma Konferansı'na katılmak üzere İtalya'ya geldi. Fidan, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek konferans öncesi resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından ev sahibi İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni ile basına poz veren Fidan, daha sonra konferansın yapılacağı salona geçti.

Bugün gerçekleştirilecek konferansta, düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve böylece göçün kaynakta durdurulması için atılabilecek adımların ele alınması masaya yatırılacak. Fidan'ın bugünkü konferans kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.