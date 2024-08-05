Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdellaty ile görüştü

Kaynak: İHA
Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdellaty ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi.

Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, Mısır'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında dün başladığı temaslarında, Mısır Limanı ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek Kızılay'ın Türk çalışanlarıyla buluştu. Daha sonra Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Bakan Fidan, bugünkü programında ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile de bir toplantı yaptı. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yapılacak ortak çalışmalar ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Bakan Fidan ve Abdellaty'nin başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede ise ikili ilişkiler, bu ilişkilerin geliştirilmesi ve Gazze'deki durum ile bölgede artan gerilimin durdurulmasına yönelik çabalar üzerinde duruldu.

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