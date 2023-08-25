Hakan Fidan Rusya'yı ziyaret edecek

Editör: Özlem Kıral

Devlet haber ajansı RIA Novosti, Rusya dışişleri bakan yardımcısının aktardığına göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu ay Türkiye'yi ziyaret etmeye davet etmiş ancak Kremlin ziyareti henüz onaylamamıştı.

Ankara, Rusya'yı, Moskova'nın anlaşma kapsamındaki taahhütlere rağmen tahıl ve gübre ihraç edemediğinden şikayet ederek Temmuz ayında süresi dolduğunda vazgeçtiği Karadeniz tahıl anlaşmasına geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor.