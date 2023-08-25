Hakan Fidan Zelenskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

KAYNAK: AA
Hakan Fidan Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Fidan ile Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını görüşen Zelenskiy, Fidan ile görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaştı.

Zelenskiy, Facebook hesabındaki görüntülü paylaşımında, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşme. Birçok önemli konuyu ele aldık. Barış formülü, Küresel Barış Zirvesi hazırlıkları, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridorunu abluka altına almasının yarattığı riskler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Resmi ziyaret kapsamında Kiev'e giden Bakan Fidan, bugün Zelenskiy'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile de görüşmüştü.

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