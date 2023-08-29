Erzurumlu vatandaşlardan Hakan Fidan’a bir garip istek

Hakan Fidan, bakan olarak atanmasından sonra ilk yurt ziyaretini Erzurum'a yaparken vatandaşın garip isteği gülümsetti.

Erzurumlu vatandaşlardan Hakan Fidan’a bir garip istek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan göreve başlamasının ardından ilk yurt ziyaretini Erzurum'da yaptı. Vatandaşların arasında ilerleyen Hakan Fidan'a seslenen bir Erzurumlunun isteği gülümsetti.

BAKAN FİDAN'I ŞAŞIRTTI

Sakin tavırları ile bilinen Bakan Fidan da Erzurumlu vatandaşın talebi karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Kalabalığın arasından elini kaldırarak Fidan'a yaklaşan vatandaş "Bakanım bir sesini duyalım" diyerek seslenince Bakan'dan yalnızca “Selamün aleyküm, Allah'a emanet olun” yanıtı aldı.

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