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Hakan Keleş'ten flaş itiraf

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 18:15
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Hakan Keleş: Problemler yaşıyoruz

Hakan Keleş'ten flaş itiraf
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Giresunspor, Karagümrük maçına hazırlanırken teknik direktörü Hakan Keleş antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rakibin 8 maçtır mağlup olmadığını dile getiren Keleş, "Rakibin iyi bir gidişatları var ama bizim iç sahada iyi bir performansımız var. Onu sergilersek seyircimizin de desteğiyle kazanacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Keleş, ligde oynayacakları dört maçın üçünün iç sahada olduğuna işaret ederek, "Bu da bize bir avantaj sağlayacak, iç saha avantajını kullanmak istiyoruz. Kazanıp bir iki maçlık seri yakalayabilirsek üst sıralara doğru tırmanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bu maçta iyi savunma ve iyi hücum yapmak zorunda olduklarının altını çizen Keleş, şöyle devam etti:

"Gol yollarındaki sıkıntı, alternatifimizin olmamasından kaynaklanıyor. Biraz problem yaratıyor. Aynı 11 ile oynuyoruz. Aynı oyuncularla oynayınca, tabii ligin genelinde inişli çıkışlı grafikler oluyor. İnşallah Kayserispor karşısındaki performansımızı bu maça da yansıtıp, galip gelmek istiyoruz."

Keleş, Süper Lig'e çok büyük zorluklar çekerek geldiklerini kaydederek, bu sene tek hedeflerinin ligde kalabilmek olduğunu, şehir ve camia olarak kenetlenmeleri gerektiğini söyledi.

Maddi olarak problemler yaşadıklarına dikkati çeken Keleş, mevcut oyuncuları takımda tutmaları gerektiğini, bu konuda da şehrin desteğine ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Bir gazetecinin Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylarla ilgili sorusuna Keleş, "Tabii seyirci konusu, orada yaşananlar üzüntü verici ama sporun kardeşlik, dostluk çerçevesinde geçmesini istiyoruz. Öyle olması gerekiyor ama rekabet işin içerisine girince tabii ki böyle problemler oluyor. Bu tür şeylerin hiçbir yerde, hiçbir şekilde yaşanmaması gerekiyor." yanıtını verdi.

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