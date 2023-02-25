Erciyes'in kurtları Giresun'dan avla döndü

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Bitexen Giresunspor Kulübü, bugün yaptığı Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda yeni kulüp başkanını belirledi; Nahid Ramazan Yamak…

Yamak, seçimdeki rakibi Fatih Sandal’ın aldığı 76 oya karşılık 156 oyla, Yeşil Beyazlıların yeni kulüp başkanı oldu.

Eski başkan Hakan Karaahmet’ten bayrağı devir alan Çotanakların yeni başkanı, ayağının tozuyla kendi evinde ilk çıktığı karşılaşmada Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu.

Hasılatı depremzedelere bırakılacak olan karşılaşmada; 15 kişilik bir Kayserispor taraftar grubu takımlarını Giresun deplasmanında yalnız bırakmazken, sarı kırmızılılar sakin ve kafayı kaldırarak oynadıkları oyunun ilk 45 dakikasında maçı kopardı.

Çağdaş Ataş’ın takımı organizasyon ve pas konusunda daha az hatayla oynayınca, karşılaşmanın başında Mane’nin akıllı vuruşuyla ilk golünü buldu.

Yeşil Beyazlı taraftarlar; Çotanak Stadyumu’nda erken gelen bu gole rağmen, beraberlik yollarını arayan takımlarına destek verdiyse de, son dokunuşları yapamayan Giresunspor’un forvet hattı Kayserispor’un işini rahatlattı.

Topu içeri atma becerisinde her iki takım da birbirlerine bu eksikliklerini gösterirken, oyunun 40. dakikasında konuk taraf Senegalli oyuncusu Mame Thiam ile ikinci golünü buldu. Thiam’ın aynı zamanda bu Süper Lig’deki dördüncü golüydü.

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İki takımdan şiddetle puana ihtiyacı olan taraf ev sahibiydi. Çünkü küme düşme potasının içersindeydi ve stresli başladı 90 dakikaya.

Sarı kırmızılılar ‘Tuzu kuru’ tüccar havasındaydı. Puan cetvelinde daha rahat konumdaydı. Cezalı oyuncuları Kemen ve Carole’dan yoksun olan Erciyes’in Kurtları Hakan Keleş’in takımına karşı, oyunun akışını iyi kullanınca konuk geldiği evden istediğini aldı.

Sadece sakat olan oyuncusu Kadir’in olmadığı Çotanakların ekibinde; hamlelerin çoğunda son beceri tam olmayınca istenilen beraberlik golü bir türlü gelmedi.

Her iki takımın kanat bekleri zaman zaman kendi koridorlarında topla dripling yaparak derine doğru gitti ama skoru değiştirmedi.

Bir pozisyonda Giresunsporlu Alper Uludağ’ı ceza alanı içerisinde düşüren Gökhan’ın bu hareketini, orta hakem Ali Şansalan’ın ‘es’ geçmesi, Giresun yedek kulübesini çok kızdırdı.

Ev sahibinde; karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanarak eldivenlerini yedek kaleci Ferhat’a veren Onurcan’ın çıkması, Hakan Hoca’nın beklemediği ters bir hamleydi.

İlk yarının son 2 dakikası içerisinde Giresunspor adına Serginho ve Sainz’in net gol pozisyonlarına geçit vermeyen Kayserispor’un kalecisi Bilal, belki de maçın kendi aleyhlerine dönmesine fırsat vermedi ve alkışı aldı.

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Giresunspor’un, en azından beraberlik ve bir puan adına yer yer oyunu rakip yarı alana domine etmeye çalışması, yine de son dokunuşları tam olmayınca sonuç getirmedi.

Ricad Bajic’in 58. dakikada gelen golü, beraberlik için önlerinde yeterli bir zaman bıraktı. Buna rağmen sarı kırmızılıların kaçırdığı golleri de görmezden gelmeyelim. Hele de Mame Thiam’ın kaçırdığı bir pozisyon vardı ki, takımı adına 3. golü bulması işten bile değildi.

Tüm karşılıklı şansızlıklara ve bireysel beceriksizliklere rağmen iki takımın kora kor mücadelesi bu maçtan keyif aldırdı.

Akşam üstü Çotanak Stadyumu’na inen Erciyes’ın Kurtları(!) ‘üç puan’ avından, Alfa Kurdun liderliğinde başarıyla dönen taraf oldu.