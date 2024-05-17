Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Batman'da ölü bulundu

Kaynak: İHA
Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Batman'da ölü bulundu
Nesli tükenmekte olan alaca sansar yavrusu, Batman’ın Gercüş ilçesinde telef oldu.

Türkiye’de genellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan alaca sansar, Batman’ın Gercüş ilçesinde ölü bulundu. Birkaç gün önce telef olduğu düşünülen sansarın yavru olduğu görüldü. Yapılan incelemeler sonucunda, alaca sansarın muhtemelen bir araç çarpması sonucu veya başka bir yabani hayvan tarafından boğularak telef olduğu tahmin ediliyor.

Alaca sansar, bölgede nadir görülen hayvanlar arasında yer alıyor ve bu türün korunması büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bu olayın, doğal yaşamın korunması ve yaban hayatı konusunda daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkat çekiyor. Nesli tükenmekte olan bu türün yaşadığı kayıp, bölgede ekosistemin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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