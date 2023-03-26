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Hakan Kutlu oyuncularından memnun

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maç sonu flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 17:42
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Hakan Kutlu'dan flaş açıklamalar

Hakan Kutlu oyuncularından memnun
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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sıcak havada iyi futbol oynayan her iki takımı da tebrik etti.

İki takımında futbolun güzelliklerini ortaya koymaya çalıştığını anlatan Kutlu, "Bodrumspor uzunca bir süre 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Oyunun belli bölümlerinde özellikle son anlarında iki tane çok net pozizyon vardı. İyi oynadılar. İlk yarıda rakibimiz 10 kişi kaldığında yakaladığımız pozisyonlar vardı. Galip gilebilirdik ama olmadı. Bodrumspor kontraatakta çok etkili bir takım. Rakip 10 kişiyken bunun sıkıntılarını yaşadık ama 10 kişi oynayan bir takıma karşı kazanmamız gerekiyordu.
Sahada oyuncularımızın gösterdiği duruş ve kazanma isteği bizi sevindiriyor. İleriye yönelik bizim bakış açımızı pozitife doğru yönlendiriyor. Kazanmamız lazımdı ama deplasmanda alınan bir puan, özellikle bizim gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan birtakım için önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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