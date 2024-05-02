Olimpiyat Komitesi'nden Ukraynalı sporculara uyarı

Kaynak: Haber Merkezi
Olimpiyat Komitesi'nden Ukraynalı sporculara uyarı
Ukrayna Spor Bakanlığı ve Ukrayna Olimpiyat Komitesi (UOC) bu yaz Paris'te düzenlenecek oyunlar öncesinde yayınladıkları bir dizi tavsiyede Ukraynalı sporcuların Olimpiyatlarda Rus sporcularla aralarına mesafe koymaları ve olası provokasyonları rapor etmeleri gerektiğini belirtti.

Ukrayna Spor Bakanlığı ve Ukrayna Olimpiyat Komitesi tarafından ortaklaşa kaleme alınan bildiride söz konusu ikazın Olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanan 89 Ukraynalı sporcuyu, antrenörlerini ve Ukrayna'nın resmi delegasyon üyelerini "provokatif durumlardan" korumak ve Paris'te güvenliklerini sağlamak için yapıldığı belirtildi.

Rusya ve Belarus, 2024 Olimpiyatlarına resmi olarak davet edilmemiş olsa da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Aralık 2023'te sporcularının "Bireysel Tarafsız Sporcu" olarak katılmalarına izin verileceğini duyurmuştu.

Olimpiyatlara bu şekilde katılan sporcular takım yarışlarında yer alamayacak, açılış törenine katılamayacak ve herhangi bir ülkenin bayrağını ya da resmi kimliğini sergileyemeyecekler.

Ukrayna Spor Bakanlığı ve Ukrayna Olimpiyat Komitesi, Paris'teki delegasyon üyelerini, Rus meslektaşlarıyla hem Olimpiyat Köyü'nde hem de dışında doğrudan temastan kaçınmaları yönünde de uyardı.

Yapılan açıklamada "Ukraynalı sporcular yarışma kurallarına uymalı ancak ödül törenleri sırasında Rus sporculardan "mümkün olduğunca" uzak durmalı, bu sporcularla fotoğraf ya da video çektirmemeli ve ortak basın toplantılarına ya da röportajlara katılmaktan kaçınmalıdır" ifadelerine yer verildi. Delegasyonu üyelerinin ayrıca Rus veya Belarus temsilcilerinin "provokatif eylem girişimleri hakkında" delegasyon başkanını bilgilendirmeleri gerektiği de ifade edildi.

Rusya, sistematik doping uygulamaları nedeniyle 2019'da dört yıl süreyle Olimpiyatlarda yarışmaktan men edilmiş, ancak 2020 ve 2022'de Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) bayrağı altında katılmaya devam etmişti.

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