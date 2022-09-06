Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor

Hollandalı dil araştırmacısı Marijn Struiksma beynin hakaretlere, iltifatlara veya nötr sözlere nasıl tepki verdiği konusunda bir araştırma yaptı.

Araştırmaya kaydolan 79 kadın gönüllünün kafa derisine elektrotlar takıldı. Sonra katılımcıların, hayali bir erkek tarafından hakaretlere maruz bırakıldığını açıklandı.

Hakaret içerikli sözlerin katılımcıların zihinleri üzerindeki etkisi, beyindeki elektriksel aktivitenin ölçülmesiyle değerlendirildi.

Aynı yöntemle katılımcıların iltifatlar karşısındaki beyin aktivitesi de elektrotlar aracılığıyla ölçüldü.

Bilimsel dergi Frontiers in Communication'da yayımlanan bulgularda ilginç sonuçlara ulaşıldı. Hakaretlerin beyin aktivitesinde iltifatlardan daha büyük bir hareketlilik yarattığını ifade edildi.

Hakaret karşısında beyin aktiviteleri son derece hızlı ortaya çıktığından, araştırmacılar ağır sözlerin beyinde "tokat etkisi yarattığını" belirtti.

Hakaretin kime yöneltildiği de dinleyicilerin beyninin ön kısmında meydana gelen bu aktivitede değişikliğe neden olmadığı gözlemlendi.

Ayrıca saldırgan ifadeler, ne sıklıkla duyulduklarına bakılmaksızın, deney boyunca beynin dikkatini çekmeye devam etti.

Araştırma ekibi, deneyin çok küçük bir kitle üzerinde yapıldığını ve katılımcıların tamamının kadınlardan oluştuğunu vurguladı. Bu da elde edilen sonuçların ileri araştırmalarla desteklenmesi gerektiği anlamına geliyor.