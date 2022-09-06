6 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor

Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor

Bilim insanları yeni bir araştırma yaptı. Bu araştırma sonucunda, hakarete uğramanın yarattığı şokun güzel gözler karşısında duyulan mutluluktan neden daha etkili olduğunu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:50
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 16:55
Takip Et

Hakarete uğramanın beyindeki etkileri nelerdir

Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
+
Aa
-

Hollandalı dil araştırmacısı Marijn Struiksma beynin hakaretlere, iltifatlara veya nötr sözlere nasıl tepki verdiği konusunda bir araştırma yaptı.

Araştırmaya kaydolan 79 kadın gönüllünün kafa derisine elektrotlar takıldı. Sonra katılımcıların, hayali bir erkek tarafından hakaretlere maruz bırakıldığını açıklandı.

Hakaret içerikli sözlerin katılımcıların zihinleri üzerindeki etkisi, beyindeki elektriksel aktivitenin ölçülmesiyle değerlendirildi.

Aynı yöntemle katılımcıların iltifatlar karşısındaki beyin aktivitesi de elektrotlar aracılığıyla ölçüldü.

Bilimsel dergi Frontiers in Communication'da yayımlanan bulgularda ilginç sonuçlara ulaşıldı. Hakaretlerin beyin aktivitesinde iltifatlardan daha büyük bir hareketlilik yarattığını ifade edildi.

Hakaret karşısında beyin aktiviteleri son derece hızlı ortaya çıktığından, araştırmacılar ağır sözlerin beyinde "tokat etkisi yarattığını" belirtti.

Hakaretin kime yöneltildiği de dinleyicilerin beyninin ön kısmında meydana gelen bu aktivitede değişikliğe neden olmadığı gözlemlendi.

Ayrıca saldırgan ifadeler, ne sıklıkla duyulduklarına bakılmaksızın, deney boyunca beynin dikkatini çekmeye devam etti.

Araştırma ekibi, deneyin çok küçük bir kitle üzerinde yapıldığını ve katılımcıların tamamının kadınlardan oluştuğunu vurguladı. Bu da elde edilen sonuçların ileri araştırmalarla desteklenmesi gerektiği anlamına geliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
1
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
2
﻿Karabük’te antik kentte sağlık tanrısının adının yazılı olduğu taş bulundu
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
3
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
4
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
5
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
6
﻿Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
7
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Ali Koç: Beşiktaş'a yapılan saldırı hepimize yapılmıştır
﻿Ali Koç: Beşiktaş'a yapılan saldırı hepimize yapılmıştır
﻿Ali Koç: Beşiktaş'a yapılan saldırı hepimize yapılmıştır
﻿Hatay'da sahte içkiden 3 kişi öldü
﻿Hatay'da sahte içkiden 3 kişi öldü
﻿Hatay'da sahte içkiden 3 kişi öldü
﻿Dikkat. Bu virüs hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor
﻿Dikkat. Bu virüs hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor
﻿Dikkat. Bu virüs hastaların yüzde 80'inde belirti vermiyor
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar
﻿Bu belirtisi çok yaygın. Ölüme neden olan en tehlikeli tür
﻿Bu belirtisi çok yaygın. Ölüme neden olan en tehlikeli tür
﻿Bu belirtisi çok yaygın. Ölüme neden olan en tehlikeli tür
﻿Kanser ve erken ölüm riskini aşırı işlenmiş gıdalar artırıyor
﻿Kanser ve erken ölüm riskini aşırı işlenmiş gıdalar artırıyor
﻿Kanser ve erken ölüm riskini aşırı işlenmiş gıdalar artırıyor
﻿Polislerin yeni maaş promosyonu belli oldu
﻿Polislerin yeni maaş promosyonu belli oldu
﻿Polislerin yeni maaş promosyonu belli oldu
﻿Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'da
﻿Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'da
﻿Kadir Şeker'in dosyası yeniden Yargıtay'da
﻿Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
﻿Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
﻿Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
﻿Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü
﻿Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü
﻿Katil robotlar dünyayı ele geçirecek. Eski bir komplo teorisi geri döndü
﻿Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi
﻿Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi
﻿Yaşlı kadın kamyonetin altında can verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.