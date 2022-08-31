Ellerinden telefonu düşürmeyenler o ışığa dikkat!

Teknolojik aletlerden yayılan mavi ışığın hücrelerde yaşlanmaya neden olduğu açıklandı. ABD’deki araştırmada meyve sinekleri denek olarak kullanıldı.



Meyve sineklerine 14 gün boyunca mavi ışık verildi. Araştırma Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirildi.

Araştırma başkanı biyolog Dr. Jadwiga Giebultowicz, mavi ışığın "Vücudumuzdaki çeşitli hücreler üzerinde zararlı bir etkisi var. Çalışmamız, aşırı mavi ışığa maruz kalmanın önlenmesinin iyi bir yaşlanma karşıtı strateji olabileceğini gösteriyor" dedi.

Araştırmada mavi ışığın ayrıca gözleri yorduğu bu nedenle bulanık görmeye yol açtığı belirtildi.