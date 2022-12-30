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Pele hakemi sahadan böyle attırdı

Futbol efsane Pele'nin bilinmeyen hakem anısını Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya açıkladı. Yıllar sonra Kolombiyalı hakem Pele ile yaşadığı pozisyon için "Pele beni cüce yaptı" itirafında bulundu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 18:47
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Hakemi cüce yaptı. Pele Kolombiyalı düdüğü sahadan çıkardı

Pele hakemi sahadan böyle attırdı
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Tarih 17 Temmuz 1968'di.
Kolombiya Milli Takımı Pele'nin forma giydiği Santos takımıyla bir Nemesio Camacho'da bir hazırlık maçı oynuyordu.
Hakem Kolombiyalı Guillermo Velasquez'di.
O yıllar futbolda kırmızı kart uygulaması henüz yoktu. (Kırmızı kart 1970 yılında kural olarak getirildi) 
Maçın ikinci yarısında Pele Kolombiyalı bir savunma oyuncusu tarafından düşürüldü.
Hakem devam dedi.

Buna sinirlenen Pele hakeme sert ifadelerle itiraz etti.
Hakem Velasquez Pele'ye sahayı terk etmesini söyledi.
Pele dışarı çıkarken ortam gerildi.
Santoslu futbolcular hakemin üzerine yürüdü.
Sahada arbede çıktı.
Tribünler isyan ederek sahaya girmek için telleri devirmeye başladı.
Nemesio Camacho'da kızılca kıyamet kopuyordu.
Kolombiyalı federasyon yetkilileri baktılar ki, iş çığrından çıkıyor, hakemi maçtan alıp, yardımcısı Omar Delgado'ya görev verdiler.
Velasquez bir gözü mor maçı terk ederken, Pele sahaya tekrar girdi ve maçı tamamladı.
Yıllar sonra o hakem bir röportajda "Hayatımın hatasıydı. Kendimi cüce gibi, mahvolmuş hissettim" dedi.

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