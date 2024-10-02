Hakemi tehdit eden Okan Buruk PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig’de Galatasaray’ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçta tepki çeken anlar yaşandı. Karşılaşmanın 82. Dakikasında yaşanan bir pozisyonda Jakobs’un eline çarpan topla ilgili VAR’dan gelen izleme tavsiyesini değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise karara tepki gösterirken hakeme tehdit içerikli sözler söyledi. Buruk, "Buna penaltı veren hakem bir daha burda maç yönetemez" şeklinde konuştu.

PDFK’YA SEVK EDİLDİ

TFF’den yapılan açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Buruk’un hakemi tehdit etmesi nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'nin ise Fenerbahçe ile 6. haftada oynanan derbideki sportmenliğe aykırı hareketi yüzünden PFDK'ye sevkine karar verildiği bildirildi.

Ligin 7. haftasında yapılan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Galatasaray, Gaziantep FK, Kayserispor ve Beşiktaş'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.