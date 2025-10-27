Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), hakem ücretlerine zam yaptığı ve Genel Müdür'ün yeni maaşının da 300 bin TL olduğu belirtildi. Hakemlere yapılan zam oranı da dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal, hakemlere zam yapıldığını iddia etti.

İşte hakemlerin zamlı maaşları;

Süper Lig: 80.000 TL (Eski: 52.500)

1. Lig: 26.000 TL (Eski: 17.300)

2. Lig: 16.500 TL (Eski: 10.850)

3. Lig: 7.000 TL (Eski: 4.600)

Öte yandan, TFF 1. Lig ile Süper Lig arasında üç kattan fazla fark olduğu belirtildi.

Ayrıca, "Baştan aşağı revize edeceğiz" diyen Genel Müdür'ün yeni maaşının da da 300 bin TL olduğu ifade edildi.