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Hakkari kara gömüldü

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 365 yerleşim yerinin yolu kapandı, araçlar ise kardan görünmez hale geldi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:51
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Hakkari kara gömüldü

Hakkari kara gömüldü
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İHA'da yer alan haberde, Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çiftçileri ise sevindirdi. İl genelinde 365 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanırken, şehir merkezinde ise araçlar adeta kardan kayboldu. Vatandaşlar lapa kar yağışı altında işlerine gitmenin telaşını yaşarken, belediyenin kürekli kar timleri ise iş makinelerinin giriş yapamadığı noktalarda kar temizleme çalışması başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, il merkezinde kar kalınlığının 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi bulduğunu ifade ettiler.

Esnaf H. İbrahim Aşan, kent merkezine karın 1,5 ay gecikmeli yağdığını ifade ederek, karın yağması için camilerde dua yaptıklarını söyledi. Kar yağmaması korkusu yaşadıklarını da dile getiren Aşan, kar yağmasının sevincini yaşadıklarını kaydetti.
 

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