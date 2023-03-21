21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı

Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı

Van-Hakkari kara yolunda, Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımı sporcularını taşıyan midibüsün takla attığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:49
Takip Et

Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımı sporcularını taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı

Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
+
Aa
-

Kaza, saat 11.00 sıralarında Van- Hakkari kara yolu Hoşap mevkisinde meydana geldi. Hakkari’den Van'a gitmekte olan Alparslan Endüstri Erkekler 1’inci Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımı sporcularını taşıyan Cahit Mollaosman yönetimindeki 30 AAC 131 plakalı midibüs, takla attı. Kazada araçta bulunan 11 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin 112'yi aramasıyla kaza yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
4
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
5
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
6
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
7
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.