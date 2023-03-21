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Araba çarptı metrelerce havada uçtu kurtuldu

Bursa’da okula giderken yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye hafif ticari araç çarptı. Kazada metrelerce havaya fırlayan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. 

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:09
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Araba çarptı, metrelerce havada uçtu, kurtuldu

Araba çarptı metrelerce havada uçtu kurtuldu
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Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 

Bir grup ilkokul öğrencisi cadde üzerinde karşıya geçti. Ardından başka bir çocuk karşıya koşarak geçmeye çalışırken cadde üzerinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle duramayarak küçük çocuğa çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havada savrulan çocuğun yardımına çevredekiler koşarken, durum sağlık görevlilerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen 112 ekipleri, yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, benzer olaylara karşı trafik ekipleri yaya ve öğrencileri uyardı.

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