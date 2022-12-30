Hakkari Üniversitesi 24 akademik personel alacak

Kamuilan internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

''Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.'' denildi.

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 (altı) adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış olarak kaydedip Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış olarak kaydedip Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış olarak keydedip ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Söz konusu kadrolara başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecektir. Eksik, onaysız belgeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin'' ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim tarafından kabül edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olmak gerekir.

3- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvurularda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır.

5- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır.

6- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

I BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe. (Dilekçe örneğine üniversitemizin web sayfasında ulaşabilirsiniz).

2.Özgeçmiş.

3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi. ( Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl geçerlidir).

4. Lisans Diploması veya geçici mezuniyet belgesi.(Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). (E-devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır).

5. Yabancı dil sınavı (KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav) belgesi fotokopisi.

6. Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak şartıyla çıkan ilanlarda, Yüksek Lisans veya Doktora diploması fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan okunaklı karekodlu belge ya da onaylı diploma fotokopileri kabul edilecektir.)

7. Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartıyla çıkan ilanlarda öğrenci belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan okunaklı karekodlu belge kabul edilecektir.)

8. Lisans transkripti (Aslı veya onaylı örneği).

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

10. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

11. Hizmet belgesi (Daha önce kamuda, özelde SSK veya Bağ-Kur da çalışmışlığı varsa).

12. 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş).