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Hakkari Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 20 Personel alacağını duyurdu

Hakkari Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, 4/B sözleşmeli 20 personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 22:09
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Hakkari Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 20 Personel alacağını duyurdu

Hakkari Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 20 Personel alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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