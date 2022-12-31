31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakkari Üniversitesi’ndeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Rektör 2015’te oğlunu araştırma görevli atamıştı

Hakkari Üniversitesi’ndeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Rektör 2015’te oğlunu araştırma görevli atamıştı

Hakkari Üniversitesi tarafından Turizm ve Otel İşletmeciliği için açılan ilanda “Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Yapmış Olmak” şartı arandı. Rektör 2015’te oğlunu araştırma görevlisi atamıştı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 12:33
Takip Et

Hakkari Üniversitesi’ndeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Rektör Ömer Pakiş, 2015’te oğlunu araştırma görevli atamıştı

Hakkari Üniversitesi’ndeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Rektör 2015’te oğlunu araştırma görevli atamıştı
+
Aa
-

Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan’ın haberine göre, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı için açılan ilanda, programla ilgisi olmamasına karşın “Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Yapmış Olmak” şartı arandı.

Yine aynı ilanda Hakkari’de 1924 yılında yaşanan Nasturi Ayaklanması’na ait çalışmalar yapmış olmak koşulu da aranmış olması dikkat çekti.

Yüksekova Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı için verilen ilanda da, “Doktorasını Sosyoloji Alanında Yapmış Olmak” koşulu arandı. Ayrıca “Çok Kültürlülük, Sosyal Sermaye ve Göç Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak” şartlarının aranması, “Bir kişiye işaret eden madde mi?” şüphesini uyandırdı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, 2015 yılında İlahiyat Fakültesi Dekanlığı döneminde, 28 adayı eleyip oğlu Halit Ziya Pakiş’i kendi fakültesine araştırma görevlisi olarak atamıştı. Pakiş, hakkında süren davaya karşın görevine devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

123
31.12.2022 12:38
Yağma Hasan in böreği  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
2
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
3
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿2023 MTV ne kadar oldu
4
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
5
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Benzine yılbaşı zammı
6
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
7
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Şengen bölgesi Hırvatistan’ın katılımıyla genişliyor
﻿Şengen bölgesi Hırvatistan’ın katılımıyla genişliyor
﻿Şengen bölgesi Hırvatistan’ın katılımıyla genişliyor
﻿MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Tekirdağ’da silah operasyonu
﻿Tekirdağ’da silah operasyonu
﻿Tekirdağ’da silah operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.