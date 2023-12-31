Hakkari üst üste depremlerle sarsıldı. Uzmanlar isimler 7 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üst üste yaşanan 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük panik yarattı.

AFAD ve Hakkari Valiliği tarafından şehirde şimdiye kadar herhangi bir yıkım veya ölü olmadığı bildirilirken yer bilimci profesörler yaşanan depremi yorumladı.

“BURADA DEPREM BOŞLUĞU VAR”

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı değerlendirmede, "Yılın son günü Hakkari’de Şemdinli Yüksekova sağ yanal atımlı kırığı üzerinde iki deprem 19.37 M4,7, 20.06 M4,6 büyüklüğünde 5 km odak derinliğinde oldu. Bu bölgenin M7 dolayında bir depreme gebe olduğunu önceden bildirmiştim. Burada bir deprem boşluğu var" ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR'DEN HEYELAN UYARISI

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada, "Yüksekova Hakkari’de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde. Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederk Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir” ifadelerini kullandı.

Görür, yaşanan depremler sonrası bölgedeki heyelan riskine dikkat çekerek, “Hakkari ‘de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir. Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

“BU FAY HATLARI 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR”

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise yaşanan depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bölge Yüksekova-Şemdinli ve Başkale fayı dediğimiz birkaç fayın etkisi altında. Geçmişte İran kaynaklı bir depremden etkilenmiş, 1930'da ve büyüklüğü 7,2. Bu bayağı büyük bir deprem. Ciddi anlamda hasar vermiş. Bu bölge hep söylediğimiz gibi, Arap levhasının Anadolu'yu kuzeye itittirdiği etkin olduğu bölgelerden birisi. Geçmişte deprem yaşamış, gelecekte de depremler yaşayacak anlamına geliyor. Bugünkü depremlerin büyük bir depremin işaretçisi olduğu söylenemez. Daha büyük bir deprem olur mu, böyle bir potansiyel var. Bu potansiyel yaşanan depremlerle alakalı değil. Sözünü ettiğimiz fayların 7 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini biliyoruz. Benim kanaatim yakın zamanda böyle büyük bir depremin olmayacağıdır. Bir depremin öncü olup olmadığı, ardından büyük depremin geleceği bilinemez. Bu bölge için çok büyük bir deprem beklentimiz şimdilik yok" ifadelerini kullandı.