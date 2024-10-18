Hakkari Yüksekova'da evrakta sahtecilik operasyonu! Çok sayıda tutuklama var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hakkari Yüksekova'da evrakta sahtecilik operasyonu! Çok sayıda tutuklama var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evrakta sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 5’i tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ilçe nüfus müdürlüğünde evrakta sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ilçe nüfus müdürlüğüne düzenlenen operasyonda, evrakta sahtecilik yapıldığı iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde yapılan detaylı aramada, sahtecilik gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişi, sabah saatlerinde adliyeye getirilerek savcılık tarafından ifadeleri alındı.

İfadeleri alınan 16 kişi sulh ceza mahkemesine sevk edilirken, savcılık 5 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Mahkeme, evrakta sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakkari Yüksekova'da evrakta sahtecilik operasyonu! Çok sayıda tutuklama var

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